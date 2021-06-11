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Белорусский спецназ десантируется с вертолета без парашютов – видео
11.06.2021 14:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Белорусские десантники продолжают готовиться к активной фазе международного тактического учения "Славянское братство - 2021", в котором также принимают участие российские и сербские спецназовцы.
Беспарашютное десантирование спецназ из Витебска совершил с борта Ми-8 с высоты 30 метров с оружием, используя специальное снаряжение альпинистов.
Первыми десантируются самые подготовленные и опытные бойцы белорусского спецназа, которые потом с оружием в руках на земле осуществляют прикрытие остальной группы.
Последующими этапами учения предусмотрено десантирование личного состава и десантирование грузов, преодоление водных преград, боевые стрельбы.
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Активная фаза международных военных учений требует от белорусских десантников демонстрации всех навыков и умений, который могут, если того потребует обстановка,...
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