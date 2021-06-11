ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусский спецназ десантируется с вертолета без парашютов – видео

11.06.2021 14:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Белорусские десантники продолжают готовиться к активной фазе международного тактического учения "Славянское братство - 2021", в котором также принимают участие российские и сербские спецназовцы.

Беспарашютное десантирование спецназ из Витебска совершил с борта Ми-8 с высоты 30 метров с оружием, используя специальное снаряжение альпинистов.

Первыми десантируются самые подготовленные и опытные бойцы белорусского спецназа, которые потом с оружием в руках на земле осуществляют прикрытие остальной группы.

Последующими этапами учения предусмотрено десантирование личного состава и десантирование грузов, преодоление водных преград, боевые стрельбы.

Читайте также:

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Активная фаза международных военных учений требует от белорусских десантников демонстрации всех навыков и умений, который могут, если того потребует обстановка,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Пры Ярузэльскім не было і чвэрці таго тэрору, які цяпер у Беларусі», – былы польскі дыплямат у Менску
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by