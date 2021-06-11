Белорусский спецназ десантируется с вертолета без парашютов – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Белорусские десантники продолжают готовиться к активной фазе международного тактического учения "Славянское братство - 2021", в котором также принимают участие российские и сербские спецназовцы.

Беспарашютное десантирование спецназ из Витебска совершил с борта Ми-8 с высоты 30 метров с оружием, используя специальное снаряжение альпинистов.

Первыми десантируются самые подготовленные и опытные бойцы белорусского спецназа, которые потом с оружием в руках на земле осуществляют прикрытие остальной группы.

Последующими этапами учения предусмотрено десантирование личного состава и десантирование грузов, преодоление водных преград, боевые стрельбы.

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