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В Логойском районе на следующий день после юбилея пропала молодая девушка
Источник материала: Навiны
В агрогородке Плещиницы ведется поиск пропавшей 20-летней Анны Алдокимовой.
Как сообщается, девушка 10 июня (на следующий день после юбилея) ушла из дома в неизвестном направлении и пропала.
До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.
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В агрогородке Плещиницы ведется поиск пропавшей 20-летней Анны Алдокимовой.
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