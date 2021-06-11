В Логойском районе на следующий день после юбилея пропала молодая девушка

В агрогородке Плещиницы ведется поиск пропавшей 20-летней Анны Алдокимовой.



Как сообщается, девушка 10 июня (на следующий день после юбилея) ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. Как сообщается, девушка 10 июня (на следующий день после юбилея) ушла из дома в неизвестном направлении и пропала.

До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.