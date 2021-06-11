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На Красной площади в Москве мужчина выстрелил себе в голову

11.06.2021 14:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На Красной площади в Москве мужчина выстрелил себе в голову
Перформанс на Красной площади / t.me/readovkanews​
На Красной площади в Москве акционист Павел Крисевич выстрелил себе в голову из пистолета, сообщает t.me/readovkanews.

Мужчина произвел два предупредительных выстрела в воздух, а потом — себе в голову. По предварительным данным, акционист стрелял холостым патроном из пистолета Макарова.

Его сразу же задержали милиционеры.

Перед акцией Крисевич распространил манифест, где говорится, что это «контрольный выстрел. Государственному устрашению, небесному и животному брожению в головах».

Заканчивается манифест фразой: «Перед кремлевским занавесом последует выстрел».
 
 
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Он произвел два предупредительных выстрела в воздух, а потом — себе в голову.
 
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