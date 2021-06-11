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Перформанс на Красной площади / t.me/readovkanews​

t.me/readovkanews

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На Красной площади в Москве мужчина выстрелил себе в голову Он произвел два предупредительных выстрела в воздух, а потом — себе в голову.

Мужчина произвел два предупредительных выстрела в воздух, а потом — себе в голову. По предварительным данным, акционист стрелял холостым патроном из пистолета Макарова.Его сразу же задержали милиционеры.Перед акцией Крисевич распространил манифест, где говорится, что это «контрольный выстрел. Государственному устрашению, небесному и животному брожению в головах».Заканчивается манифест фразой: «Перед кремлевским занавесом последует выстрел».