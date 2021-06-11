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На Красной площади в Москве мужчина выстрелил себе в голову
Источник материала: UDF
Перформанс на Красной площади / t.me/readovkanews
Мужчина произвел два предупредительных выстрела в воздух, а потом — себе в голову. По предварительным данным, акционист стрелял холостым патроном из пистолета Макарова.
Его сразу же задержали милиционеры.
Перед акцией Крисевич распространил манифест, где говорится, что это «контрольный выстрел. Государственному устрашению, небесному и животному брожению в головах».
Заканчивается манифест фразой: «Перед кремлевским занавесом последует выстрел».
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Он произвел два предупредительных выстрела в воздух, а потом — себе в голову.
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