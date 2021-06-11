|
В список экстремистских включены еще как минимум 6 телеграм-каналов
Источник материала: АФН
Белорусские власти признали экстремистскими еще 6 телеграм-каналов, следует из сообщений Генпрокуратуры РБ.
В частности, в список запрещенных попали “Горки для жизни”, “Машэка ЧАТ”, “Магiлеў Спадарожнiк”, “Молодечно для жизни Chat”, "Слоним для жизни" и "Доска Поzоrа Слоним".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские власти признали экстремистскими еще 6 телеграм-каналов, следует из сообщений Генпрокуратуры РБ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)