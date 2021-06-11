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В список экстремистских включены еще как минимум 6 телеграм-каналов

11.06.2021 14:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти признали экстремистскими еще 6 телеграм-каналов, следует из сообщений Генпрокуратуры РБ.

В частности, в список запрещенных попали “Горки для жизни”, “Машэка ЧАТ”, “Магiлеў Спадарожнiк”, “Молодечно для жизни Chat”, "Слоним для жизни" и "Доска Поzоrа Слоним".

 
 
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Белорусские власти признали экстремистскими еще 6 телеграм-каналов, следует из сообщений Генпрокуратуры РБ.
 
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