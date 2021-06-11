Источник материала: АФН

Неизвестный бросил коктейль Молотова в дверь Могилевского института милиции, сообщает МогилевОнлайн со ссылкой на читателей.

Инцидент произошел в ночь на 10 июня, сообщает издание .

В результате вспыхнул пожар. Огонь своими силами потушили работники института МВД. Сообщается, что повреждены двери.

На данный момент никто не задержан. В УВД Могилевского облисполкома отказались от комментария. Официальный представитель местного УВД не отрицает и не подтверждает факт случившегося.