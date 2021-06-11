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Неизвестный бросил коктейль Молотова в дверь Могилевского института милиции

11.06.2021 14:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Неизвестный бросил коктейль Молотова в дверь Могилевского института милиции, сообщает МогилевОнлайн со ссылкой на читателей.

Инцидент произошел в ночь на 10 июня, сообщает издание.

В результате вспыхнул пожар. Огонь своими силами потушили работники института МВД. Сообщается, что повреждены двери.

На данный момент никто не задержан. В УВД Могилевского облисполкома отказались от комментария. Официальный представитель местного УВД не отрицает и не подтверждает факт случившегося.

 
 
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Неизвестный бросил коктейль Молотова в дверь Могилевского института милиции, сообщает МогилевОнлайн со ссылкой на читателей.
 
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