|
Неизвестный бросил коктейль Молотова в дверь Могилевского института милиции
Источник материала: АФН
Неизвестный бросил коктейль Молотова в дверь Могилевского института милиции, сообщает МогилевОнлайн со ссылкой на читателей.
Инцидент произошел в ночь на 10 июня,
В результате вспыхнул пожар. Огонь своими силами потушили работники института МВД. Сообщается, что повреждены двери.
На данный момент никто не задержан. В УВД Могилевского облисполкома отказались от комментария. Официальный представитель местного УВД не отрицает и не подтверждает факт случившегося.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неизвестный бросил коктейль Молотова в дверь Могилевского института милиции, сообщает МогилевОнлайн со ссылкой на читателей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)