Погода в СНГ: в семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, на юге Таджикистана созрели абрикосы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Москвичам картину лета портят навязчивые дожди. В комплекте к ним сегодня и гроза. О погоде в других странах Содружества расскажут корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

Аномальную жару в Кыргызстане сменили грозы и ливни. В Бишкеке сегодня +28, после обеда в прогнозе кратковременный дождь. Ненастно и на юго-западе Кыргызстана, в Баткенской области. Там в селе Кызыл-Булак сильный град побил фруктовые сады. С деревьев осыпались персики, черешни, яблоки и абрикосы. По словам местных жителей, от стихии пострадал и урожай овощей на участках.

Казахстан

Дожди основательно поливают Казахстан. Жителям большей части республики улучшений погоды придется подождать. Спасатели предупреждают граждан о ливнях с грозами и шквалистом ветре до 25 метров в секунду. В семи областях действует штормовое предупреждение. На востоке и западе в прогнозе еще и град. Немного влаги не помешало бы жителям Шымкента, но, увы, там сухо и до плюс 33-х. А вот в Алматы пришла прохлада. Небо с утра затянули тучи. К обеду синоптики прогнозируют дождь. Но ненастье не испортит настроение жителям. В выходные синоптики обещают солнце и комфортные + 22.

Таджикистан

В Душанбе сплошное солнце и до плюс 38-ми. А на юге в Хатлонской области жара под 40 градусов. В разгар зноя там созрели абрикосы. Сладкие плоды фермеры начинают собирать рано утром, после схода росы. До 40 килограммов фруктов с дерева. На рынках Душанбе абрикосы продают по 80 центов за килограмм.

Беларусь

Сегодня в Беларуси ожидается от 21 до 27 градусов тепла. В середине дня пройдут кратковременные дожди и грозы. Возможен град. Такая погода держалась в стране всю неделю к радости грибников. В лесах появились первые подосиновики и подберезовики. А значит, сезон открыт. Об этом свидетельствуют и фотографии в соцсетях. Белорусы хвастаются полными корзинками. Но тем, кто решит отправиться за грибами, стоит помнить: в некоторых районах страны леса закрыты для посещения из-за угрозы пожаров.

Армения

В Ереване курортные плюс 32 и солнце. А вот в регионах ситуация иная. Жителей предупредили о грозе и граде. И впереди дождливые выходные. Погода исправится только к началу следующей недели.