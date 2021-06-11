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Красно-зеленый флаг придает легитимности Лукашенко: в Швеции предложили использовать БЧБ
Источник материала: Партизан
Влиятельные шведские политики Фредрик Мальм, Майя Нильссон и Карин Карлсбро предложили официально использовать бело-красно-белый флаг Беларуси вместо нынешнего красно-зеленого.
Соответствующее обращение они прислали главе МИД Швеции Анн Линде,
"Красно-зеленый флаг свидетельствует о тесных связях Лукашенко с Путиным и широко используется в качестве фона в снимках, на которых оппозиционеры вынуждены каяться в предполагаемых преступлениях, которых они никогда не совершали", — пишут политики в своем обращении.
По их мнению, использование красно-зеленого флага на официальных международных мероприятиях придает легитимности Лукашенко.
"Белорусский бело-красно-белый флаг выбран в качестве флага и символа тех, кто фактически победил на выборах в Беларуси в прошлом году. Это флаг, выбранный белорусским народом. Это флаг, который Швеция должна использовать, когда мы поднимаем флаг этой страны", — уверены авторы обращения.
Они призывают дистанцироваться от режима Лукашенко и показать, что Швеция полностью поддерживает демократическое развитие Беларуси.
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Влиятельные шведские политики Фредрик Мальм, Майя Нильссон и Карин Карлсбро предложили официально использовать бело-красно-белый флаг Беларуси вместо нынешнего...
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