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Кто-то бросил коктейль Молотова в дверь Могилевского института милиции

11.06.2021 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Инцидент произошел в ночь на 10 июня

Об этом сообщает «МогилевОнлайн» со ссылкой на читателей.

С их слов, неизвестный кинул коктейль Молотова в окно входной двери Могилевского института милиции — вспыхнул пожар. Огонь своими силами потушили работники института МВД. Сообщается, что повреждены двери.

На данный момент никто не задержан. 

В УВД Могилевского облисполкома дать изданию комментарии отказались. 

Официальный представитель местного УВД не отрицает и не подтверждает факт случившегося.
 
 
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