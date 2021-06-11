Бесплатно и за деньги: начались консультации по предметам ЦТ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн – Sputnik. В белорусских школах, гимназиях и лицеях с пятницы начались консультации для абитуриентов по подготовке к централизованному тестированию. Они продлятся по 15 июня, сообщает пресс-служба Минобразования.

Педагоги готовят к предстоящим вступительным испытаниям на основе тестов выпускников 11-х классов. Консультации организованы в соответствии с их запросами по всем учебным предметам ЦТ. Они проходят как на занятиях в очной форме, так и с использованием дистанционных технологий.

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Напомним, что ЦТ абитуриенты будут сдавать на выбор по 11 предметам - белорусскому, русскому и иностранному языкам, обществоведению, математике, биологии, химии, физике, истории Беларуси, географии и всемирной истории.

Наиболее востребованы у выпускников школ консультации по русскому языку – на них записались более 18 тысяч человек. Популярна и математика – предэкзаменационные занятие хотят пройти более 13 тысяч абитуриентов. Интересуются также физикой, биологией и историей.

Как рассказала Sputnik директор гимназии № 42 Марина Биратко, в их учреждении образования организованы групповые и индивидуальные занятия.

"Наши ученики все идут на централизованное тестирование. Консультации будут предоставляться платные и бесплатные. Платные всегда индивидуальны, а если набирается группа, то занятия проводятся бесплатно. Все это формируется в зависимости от потребностей абитуриентов", - отметила директор гимназии.

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Как сообщалось ранее, ЦТ стартует с 16 июня – в этот день абитуриенты будут сдавать тесты по белорусскому языку. Завершится оно 8 июля испытанием по всемирной истории. Выдача пропусков для участия в централизованном тестировании в этом году будет проходить до 15 июня.

Подробную информацию о проведении централизованного тестирования можно найти здесь .

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