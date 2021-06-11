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Гороскоп на 12 мая: хороший день у Стрельцов и Тельцов и финансовая нестабильность у Козерогов

11.06.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гороскоп на 12 мая: хороший день у Стрельцов и Тельцов и финансовая нестабильность у Козерогов

Звёзды рекомендуют Овнам не злоупотреблять доверием окружающих: вы рискуете приобрести недругов. Вам следует быть особенно осторожными. Велика вероятность травмы.

Благоприятный день для Тельцов. Вы сможете выполнить всё задуманное и достичь намеченной цели. Воздержитесь от чрезмерных физических нагрузок и активных действий.

Близнецам не стоит переживать из-за не значительных неудач. Хороший сон в сочетании с полезным делом и отдыхом восстановят ваши силы и душевный комфорт.

У Раков вероятны осложнения в отношениях с друзьями. Череду неурядиц дополнят разочарования в личной жизни. Звёзды советуют вам позитивно смотреть в завтрашний день.

Благоприятное стечение обстоятельств обернёт события в пользу Львов. Не торопитесь соглашаться, если вам предложат участие в совместном проекте. Так вы сможете избежать ошибок.

Девам следует быть прагматичными. Старайтесь не вмешиваться в споры и держаться в стороне от интриг. Любые оздоровительные процедуры пойдут вам на пользу.

Усталость и перенапряжение Весов могут негативно отразиться на взаимоотношениях с близким человеком. Романтический ужин поможет вам избежать ссор и разногласий.

Звёзды предостерегают Скорпионов о возможных кадровых перестановках. Не теряйте время. Приступайте к реализации проектов и улаживанию конфликтов.

У Стрельцов хороший день для заключения контрактов и договоров, оформления бумаг и финансовых сделок. Есть шанс нового знакомства и развития личных отношений.

Финансовая нестабильность отразится на настроении Козерогов. Прислушайтесь совета родственников и обсудите с ними возможные варианты, связанные с работой. 

Водолеям звёзды рекомендуют заняться профилактикой здоровья, даже если вы не испытываете проблем. Некоторые вопросы потребуют незамедлительного решения.

У Рыб откроются новые источники заработка и появится возможность сменить сферу профессиональной деятельности. Проявите свои навыки и способности.

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Теги: знакомства
 
 
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Звёзды рекомендуют Овнам не злоупотреблять доверием окружающих: вы рискуете приобрести недругов. Вам следует быть особенно осторожными. Велика вероятность...
 
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