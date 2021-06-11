Донорство крови может стать безвозмездным. Законопроект внесен в Палату представителей

Источник материала: ОНТ

Председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей, доктор медицинских наук Людмила Макарина-Кибак сообщила, что законопроект «Об изменении законов по вопросам донорства крови и ее компонентов» внесен в Палату представителей, передает БЕЛТА.

Макарина-Кибак добавила, что данный законопроект является депутатской инициативой, и над ней продолжают работать уже в Палате представителей.

Она также пояснила, что главная новелла законопроекта – это то, что донорство крови станет безвозмездным.

Полностью перейти на безвозмездное донорство рассчитывает Беларусь. Такое донорство соответствует международной практике, как поясняют специалисты, и не означает бесплатное донорство. Тем, кто сдает кровь безвозмездно, к примеру, компенсируют затраты на питание для восстановления после проведения процедуры. То есть они не получают выгоды, но и не несут финансовых затрат.

Фото: БЕЛТА





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