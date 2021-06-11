ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Донорство крови может стать безвозмездным. Законопроект внесен в Палату представителей

11.06.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Донорство крови может стать безвозмездным. Законопроект внесен в Палату представителей

Председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей, доктор медицинских наук Людмила Макарина-Кибак сообщила, что законопроект «Об изменении законов по вопросам донорства крови и ее компонентов» внесен в Палату представителей, передает БЕЛТА.

Макарина-Кибак добавила, что данный законопроект является депутатской инициативой, и над ней продолжают работать уже в Палате представителей.

Она также пояснила, что главная новелла законопроекта – это то, что донорство крови станет безвозмездным.

Полностью перейти на безвозмездное донорство рассчитывает Беларусь. Такое донорство соответствует международной практике, как поясняют специалисты, и не означает бесплатное донорство. Тем, кто сдает кровь безвозмездно, к примеру, компенсируют затраты на питание для восстановления после проведения процедуры. То есть они не получают выгоды, но и не несут финансовых затрат.

Фото: БЕЛТА


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей, доктор медицинских наук Людмила...
 
Новости дня
Новости разные
 
Из Минска в Калининград начали летать 15-местные самолеты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by