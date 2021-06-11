Неизвестный в Могилеве бросил горючую смесь в здание института МВД

Источник материала: ОНТ

Могилеве бросил горючую смесь в здание института МВД" class="one-news__figure-img">

В Могилеве ведутся поиски человека, который бросил горючую смесь во входную дверь Могилевского института МВД. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

Пострадавших в результате инцидента нет, но в Следственном комитете уже возбуждены уголовные дела за особо злостное хулиганство и умышленное повреждение имущества. Ведутся поиски причастных лиц.

Фото: БЕЛТА

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