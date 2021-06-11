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Почему возникают рубцы на коже и как бороться с постакне?

11.06.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Почему возникают рубцы на коже и как бороться с постакне?

Что такое постакне и как с ним бороться, рассказал председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов в программе «Наше утро» на ОНТ.

Постакне – это последствия угревой сыпи, представляет атрофические изменения кожи, является показателем недостаточного восстановления кожных покровов.

Лечить постакне проще на самых ранних этапах, когда еще нет рубца. Как образовываются рубцы объяснила доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии БЕЛМАПО Наталья Крук

Лечить постакне млжно различными процедурами, в том числе и лазерной шлифовкой. Также в косметологии используют введение обогащённой тромбоцитами плазмы, препаратов на основе животного коллагена, различные виды химических пилингов.

Подробности – в видео.


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Что такое постакне и как с ним бороться, рассказал председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов в программе «Наше утро»...
 
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