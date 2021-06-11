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Элтон Джон выпустит свой дебютный альбом, записанный в 1968 году
Источник материала: ОНТ
74 -летний британский певец и композитор Элтон Джон сообщил, что планирует выпустить свой дебютный альбом Regimental Sgt Zippo 1968-го года, который так и не увидел свет. Об этом пишет газета
Альбом Regimental Sgt Zippo, записанный совместно с Берни Топином, 53 года назад не понравился руководителю студии Dick James Music.
Тогда руководитель студии сказал Элтону Джону: «Тебе нужно прекратить эту чушь. У тебя это не очень хорошо получается. Фактически, это безнадежно»
Ранее в одном из интервью Элтон Джон признался, что не мог вспомнить и половины песен, написанных в те времена.
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74 -летний британский певец и композитор Элтон Джон сообщил, что планирует выпустить свой дебютный альбом Regimental Sgt Zippo 1968-го года, который так и не увидел свет. Об этом...
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