Элтон Джон выпустит свой дебютный альбом, записанный в 1968 году

Источник материала: ОНТ

74 -летний британский певец и композитор Элтон Джон сообщил, что планирует выпустить свой дебютный альбом Regimental Sgt Zippo 1968-го года, который так и не увидел свет. Об этом пишет газета The Daily Telegraph .

Альбом Regimental Sgt Zippo, записанный совместно с Берни Топином, 53 года назад не понравился руководителю студии Dick James Music.

Тогда руководитель студии сказал Элтону Джону: «Тебе нужно прекратить эту чушь. У тебя это не очень хорошо получается. Фактически, это безнадежно»

Ранее в одном из интервью Элтон Джон признался, что не мог вспомнить и половины песен, написанных в те времена.

Фото: depositphotos.com

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