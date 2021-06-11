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Чем лучше всего заправлять салат? Рассказала врач

11.06.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чем лучше всего заправлять салат? Рассказала врач

Какой заправке салата лучше отдать предпочтение летом, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог и кулинарный блогер Нурия Дианова.

Выбирая между майонезом и сметаной, лучше отдавать предпочтение сметане. Она менее вредна и калорийна.

Растительные масла – тоже отличный вариант. Лучше всего выбирать пахучие и нерафинированные масла, в которых содержатся витамины E и A. При этом не стоит ограничиваться на подсолнечном масле. Есть намного более полезные варианты.

Фото: Pexels

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Какой заправке салата лучше отдать предпочтение летом, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог и кулинарный блогер Нурия Дианова. Выбирая...
 
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