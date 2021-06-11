ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В волейбольной Лиге наций сборные Бразилии и Польши лидируют в турнирной таблице

11.06.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В волейбольной Лиге наций сборные Бразилии и Польши лидируют в турнирной таблице

В волейбольной Лиге наций сборные Бразилии и Польши одержали очередные победы и лидируют в турнирной таблице. 

Поляки не оставили шансов сборной Нидерландов, уверенно победив в трех сетах. При этом у голландцев не было ни единого шанса, несмотря на то, что у них в составе был лучший бомбардир Лиги чемпионов Нимир Абдель-Азиз. Счет матча – 3:0. 16 очков заработал Матеуш Бенек. Также 7-ю победу одержали бразильцы, которые легко победили сборную Болгарии – 3:0.

На третьем месте в турнирной таблице идет команда Франции. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В волейбольной Лиге наций сборные Бразилии и Польши одержали очередные победы и лидируют в турнирной таблице.  Поляки не оставили шансов сборной Нидерландов,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Могилеве неизвестный бросил коктейль Молотова в здание института милиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by