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В волейбольной Лиге наций сборные Бразилии и Польши лидируют в турнирной таблице
Источник материала: ОНТ
В волейбольной Лиге наций сборные Бразилии и Польши одержали очередные победы и лидируют в турнирной таблице.
Поляки не оставили шансов сборной Нидерландов, уверенно победив в трех сетах. При этом у голландцев не было ни единого шанса, несмотря на то, что у них в составе был лучший бомбардир Лиги чемпионов Нимир Абдель-Азиз. Счет матча – 3:0. 16 очков заработал Матеуш Бенек. Также 7-ю победу одержали бразильцы, которые легко победили сборную Болгарии – 3:0.
На третьем месте в турнирной таблице идет команда Франции.
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В волейбольной Лиге наций сборные Бразилии и Польши одержали очередные победы и лидируют в турнирной таблице. Поляки не оставили шансов сборной Нидерландов,...
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