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Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Минск
Источник материала: ОНТМинск" class="one-news__figure-img">
В память о Великом подвиге в Минск прибыл уникальный передвижной музей «Поезд Победы».
Тысячи экспонатов и 9 тематических вагонов! Каждый посвящен событиям Великой Отечественной войны. За год «музей» объехал более 40 регионов России. При этом свой путь начинал в Москве, стартовал с Белорусского вокзала. Поэтому символично, что Минск стал первым зарубежным городом, где встречали «Поезд Победы».
В Минске поезд сделал остановку до конца недели. Всего же за 17 дней «Музей Победы» побывает в 8 городах Беларуси. Завершится показ экспозиции в Могилеве – 28 июня, в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
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В память о Великом подвиге в Минск прибыл уникальный передвижной музей «Поезд Победы». Тысячи экспонатов и 9 тематических вагонов! Каждый посвящен событиям...
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