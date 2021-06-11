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Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Минск

11.06.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в МинскМинск" class="one-news__figure-img">

В память о Великом подвиге в Минск прибыл уникальный передвижной музей «Поезд Победы». 

Тысячи экспонатов и 9 тематических вагонов! Каждый посвящен событиям Великой Отечественной войны. За год «музей» объехал более 40 регионов России. При этом свой путь начинал в Москве, стартовал с Белорусского вокзала. Поэтому символично, что Минск стал первым зарубежным городом, где встречали «Поезд Победы».


В Минске поезд сделал остановку до конца недели. Всего же за 17 дней «Музей Победы» побывает в 8 городах Беларуси. Завершится показ экспозиции в Могилеве – 28 июня, в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. 

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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В память о Великом подвиге в Минск прибыл уникальный передвижной музей «Поезд Победы».  Тысячи экспонатов и 9 тематических вагонов! Каждый посвящен событиям...
 
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