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Гродненский «Ритм» выиграл женский Кубок Беларуси по хоккею на траве

11.06.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гродненский «Ритм» выиграл женский Кубок Беларуси по хоккею на траве

Гродненский «Ритм» выиграл женский Кубок Беларуси по хоккею на траве. Победительницы в трех матчах набрали 8 очков. Обыграв в том числе своих главных конкуренток из клуба «Минск» – в серии буллитов. 

Столичная команда финишировала на второй позиции. Третье место у «Виктории» из Смолевичей. Кубок страны среди мужских команд пройдет в Гродно с 11 по 13 июня.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Гродненский «Ритм» выиграл женский Кубок Беларуси по хоккею на траве. Победительницы в трех матчах набрали 8 очков. Обыграв в том числе своих главных конкуренток...
 
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