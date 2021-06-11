Источник материала: ОНТ

Гродненский «Ритм» выиграл женский Кубок Беларуси по хоккею на траве. Победительницы в трех матчах набрали 8 очков. Обыграв в том числе своих главных конкуренток из клуба «Минск» – в серии буллитов.

Столичная команда финишировала на второй позиции. Третье место у «Виктории» из Смолевичей. Кубок страны среди мужских команд пройдет в Гродно с 11 по 13 июня.

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