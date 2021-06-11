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Мужчина погиб при пожаре в Жлобинском районе
Источник материала: ОНТ
В Жлобинском районе при пожаре погиб мужчина,
Вечером в деревне Колыбовка Жлобинского района Гомельской области произошел пожар. Возгорание возникло в хозпостройке на частном участке.
Причины пожара и гибели устанавливаются.
Фото: БЕЛТА
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В Жлобинском районе при пожаре погиб мужчина, сообщили в пресс-службе МЧС. Вечером в деревне Колыбовка Жлобинского района Гомельской области произошел пожар....
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