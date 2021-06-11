Мужчина погиб при пожаре в Жлобинском районе

Источник материала: ОНТ

В Жлобинском районе при пожаре погиб мужчина, сообщили в пресс-службе МЧС.

Вечером в деревне Колыбовка Жлобинского района Гомельской области произошел пожар. Возгорание возникло в хозпостройке на частном участке.

Причины пожара и гибели устанавливаются.

Фото: БЕЛТА

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