ЦСКА – победитель Единой лиги ВТБ по баскетболу

Источник материала: ОНТ

ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ по баскетболу, обыграв в трех матчах финальной серии казанский «Уникс».

Третий поединок финала завершился победой москвичей – 89:81. Команды матч начали результативно: уже после первой четверти счет был 29:24 в пользу ЦСКА. К большому перерыву отрыв москвичей увеличился. Дальше игра проходила в равной борьбе. Самым результативным игроком матча стал форвард «Уникса» Джон Браун, набравший 25 очков. В составе ЦСКА чаще всех забрасывал Торнике Шенгелия — на его счету 19 очков.

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