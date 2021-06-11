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ЦСКА – победитель Единой лиги ВТБ по баскетболу

11.06.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ЦСКА – победитель Единой лиги ВТБ по баскетболу

ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ по баскетболу, обыграв в трех матчах финальной серии казанский «Уникс».

Третий поединок финала завершился победой москвичей – 89:81. Команды матч начали результативно: уже после первой четверти счет был 29:24 в пользу ЦСКА. К большому перерыву отрыв москвичей увеличился. Дальше игра проходила в равной борьбе. Самым результативным игроком матча стал форвард «Уникса» Джон Браун, набравший 25 очков. В составе ЦСКА чаще всех забрасывал Торнике Шенгелия — на его счету 19 очков.

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ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ по баскетболу, обыграв в трех матчах финальной серии казанский «Уникс». Третий поединок финала завершился победой москвичей...
 
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