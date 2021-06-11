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ЦСКА – победитель Единой лиги ВТБ по баскетболу
Источник материала: ОНТ
ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ по баскетболу, обыграв в трех матчах финальной серии казанский «Уникс».
Третий поединок финала завершился победой москвичей – 89:81. Команды матч начали результативно: уже после первой четверти счет был 29:24 в пользу ЦСКА. К большому перерыву отрыв москвичей увеличился. Дальше игра проходила в равной борьбе. Самым результативным игроком матча стал форвард «Уникса» Джон Браун, набравший 25 очков. В составе ЦСКА чаще всех забрасывал Торнике Шенгелия — на его счету 19 очков.
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ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ по баскетболу, обыграв в трех матчах финальной серии казанский «Уникс». Третий поединок финала завершился победой москвичей...
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