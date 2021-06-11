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В Австралию пришла снежная зима

11.06.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Австралию пришла снежная зима

В Австралию пришла снежная зима. Воздух из Антарктики понизил температуру на материке до 10 градусов. Побив рекорд по самому холодному дню за последние 35 лет.


Непогода накрыла весь юго-восток. Из-за обильных осадков и сильного ветра (порывы достигали почти 120 километров в час) без электричества остались больше 200 тысяч домов. Густым туманом покрылась Сиднейская гавань. Возникла угроза наводнений. В ряде районов повалены деревья, произошли оползни. Но были и те, кому снежная погода пришлась по душе.

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В Австралию пришла снежная зима. Воздух из Антарктики понизил температуру на материке до 10 градусов. Побив рекорд по самому холодному дню за последние 35 лет. ...
 
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