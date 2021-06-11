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Совещание по правовому регулированию хозяйственной деятельности прошло во Дворце Независимости
Источник материала: ОНТ
Вопросы, которые охватывают широкий спектр экономических и общественных отношений. 11 июня во Дворце Независимости Президент провел совещание по правовому регулированию хозяйственной деятельности.
Для участия были приглашены премьер-министр и первый вице-премьер, руководители обеих Палат парламента, главы Комитета госконтроля и Нацбанка, а также министры финансов, экономики и юстиции. Президент Александр Лукашенко во вступительном слове обозначил главный критерий для решений по каждому из блоков вопросов – любые новации должны быть продуманы и отвечать ценностям и принципам белорусского государства.
Касаемо новой многоуровневой системы регулирования, Президент обратил внимание: корректируя законодательство, нужно принимать решения с учетом в том числе недостатков и уроков, которые были в прошлом.
Провести финальную экспертизу законодательных актов перед их подачей на подпись Главе государства поручено Совету Республики и лично его председателю Наталье Кочановой.
Фото: БЕЛТА
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Вопросы, которые охватывают широкий спектр экономических и общественных отношений. 11 июня во Дворце Независимости Президент провел совещание по правовому...
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