В Могилеве неизвестный бросил коктейль Молотова в здание института милиции

Источник материала: Салiдарнасць

Инцидент произошел в ночь на 10 июня. В стекло входной двери Могилевского института МВД кто-то бросил коктейль Молотова.

По информации читателей сайта Могилев Онлайн, после этого в здании вспыхнул пожар, который своими силами потушили работники учреждения образования.

Как сообщает МВД, в результате происшествия никто не пострадал.

Возбуждены уголовные дела.