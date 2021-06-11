|
В Могилеве неизвестный бросил коктейль Молотова в здание института милиции
11.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Инцидент произошел в ночь на 10 июня. В стекло входной двери Могилевского института МВД кто-то бросил коктейль Молотова.
По информации читателей сайта Могилев Онлайн, после этого в здании вспыхнул пожар, который своими силами потушили работники учреждения образования.
Как
Возбуждены уголовные дела.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В здании вспыхнул пожар, который потушили работники учреждения образования.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)