ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Шрайбман: «Когда все интересы государства сжимаются до удержания власти, все сложнее идти на компромиссы»

11.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель — о МИДе, обслуживающем режим, и о будущем белорусской дипломатии.

Шрайбман: «Когда все интересы государства сжимаются до удержания власти, все сложнее идти на компромиссы»

— Из-за того, что МИД существует и существовал в рамках системы «БССР 2.0» — кадровая селекция, вообще продвижение наверх, отсеивание слишком свободомыслящих людей, политическое назначение фигуры министра, которое в Беларуси диктовалось потребностями авторитарной власти — все это предопределяло, что какая бы школа дипломатии у нас ни была, хорошая или плохая, эти базовые факторы определяют вектор работы МИД, — высказал мнение политобозреватель, основатель агентства Sense Analytics Артем Шрайбман на онлайн-конференции «Reshape 2021», организованной Центром новых идей.

Эксперт отмечает, что МИД, заточенный под такие задачи, выросший из такой политической системы, просто обречен «выплевывать» из себя людей, которые хотели бы повернуть его в другую сторону.

— Должны ли быть в дипломатии какие-то постоянные величины и не нужно ли отделить ее от власти, как церковь от государства? — задал вопрос старший исследователь Центра новых идей Павел Мацукевич, отметив, что сейчас МИД обслуживает интересы режима — интересы которого состоят лишь в том, чтобы остаться у власти.

— Это было всегда, просто интересы у власти были шире, чем сейчас, — считает Артем Шрайбман. — Если в них включается развитие международных отношений, некоего балансирования, поддержания нормальных контактов со всеми странами мира, то дипломат с чувством собственного достоинства, с демократическими взглядами может найти себе нишу, в которой ему будет морально комфортно работать. А когда все интересы государства сжимаются до удержания власти, все сложнее идти на компромиссы, и отсюда мы видим исход дипломатов из МИДа.

Думаю, что дипломатия обречена всегда идти в фарватере интересов государства. Однако что есть интересы государства — кучки политиков или страны?

То, к чему мы должны прийти, — это ситуация, в которой зазор между интересами власти и интересами государства будет не таким огромным, как сейчас, не будет пропасти между тем, что нужно стране и что нужно власти.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политический обозреватель — о МИДе, обслуживающем режим, и о будущем белорусской дипломатии.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Швэцыі дэпутаты прапанавалі выкарыстоўваць бел-чырвона-белы сьцяг замест чырвона-зялёнага
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by