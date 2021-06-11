Шрайбман: «Когда все интересы государства сжимаются до удержания власти, все сложнее идти на компромиссы»

Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель — о МИДе, обслуживающем режим, и о будущем белорусской дипломатии.





— Из-за того, что МИД существует и существовал в рамках системы «БССР 2.0» — кадровая селекция, вообще продвижение наверх, отсеивание слишком свободомыслящих людей, политическое назначение фигуры министра, которое в Беларуси диктовалось потребностями авторитарной власти — все это предопределяло, что какая бы школа дипломатии у нас ни была, хорошая или плохая, эти базовые факторы определяют вектор работы МИД, — высказал мнение политобозреватель, основатель агентства Sense Analytics Артем Шрайбман на онлайн-конференции «Reshape 2021» , организованной Центром новых идей.

Эксперт отмечает, что МИД, заточенный под такие задачи, выросший из такой политической системы, просто обречен «выплевывать» из себя людей, которые хотели бы повернуть его в другую сторону.

— Должны ли быть в дипломатии какие-то постоянные величины и не нужно ли отделить ее от власти, как церковь от государства? — задал вопрос старший исследователь Центра новых идей Павел Мацукевич, отметив, что сейчас МИД обслуживает интересы режима — интересы которого состоят лишь в том, чтобы остаться у власти.

— Это было всегда, просто интересы у власти были шире, чем сейчас, — считает Артем Шрайбман. — Если в них включается развитие международных отношений, некоего балансирования, поддержания нормальных контактов со всеми странами мира, то дипломат с чувством собственного достоинства, с демократическими взглядами может найти себе нишу, в которой ему будет морально комфортно работать. А когда все интересы государства сжимаются до удержания власти, все сложнее идти на компромиссы, и отсюда мы видим исход дипломатов из МИДа.

Думаю, что дипломатия обречена всегда идти в фарватере интересов государства. Однако что есть интересы государства — кучки политиков или страны?

То, к чему мы должны прийти, — это ситуация, в которой зазор между интересами власти и интересами государства будет не таким огромным, как сейчас, не будет пропасти между тем, что нужно стране и что нужно власти.