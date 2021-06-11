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Елфимов: что российские паспорта могут дать белорусам и украинцам?
11.06.2021 16:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
- о возможности получения российских
- Великобритания больше не видит российского следа в истории с
- европейское
- о ближайших совместных
- реально ли в сложившихся геополитических условиях запустить новый мирный "
Очередной выпуск программы "Горизонт событий" с участием историка, политического эксперта Вадима Елфимова смотрите на Sputnik Беларусь.
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Будущее закона о репатриации в РФ и другие новости политики обсуждаем с гостем программы "Горизонт событий", историком, политическим экспертом Вадимом Елфимовым.
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