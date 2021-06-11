Елфимов: что российские паспорта могут дать белорусам и украинцам?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы:

- о возможности получения российских паспортов для граждан Беларуси и Украины;

- Великобритания больше не видит российского следа в истории с посадкой самолета Ryanair в Беларуси?

- европейское турне Байдена : с чем американский лидер приедет на встречу с Владимиром Путиным?

- о ближайших совместных военных учениях России и Беларуси;

- реально ли в сложившихся геополитических условиях запустить новый мирный " ялтинский процесс "?

Очередной выпуск программы "Горизонт событий" с участием историка, политического эксперта Вадима Елфимова смотрите на Sputnik Беларусь.

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