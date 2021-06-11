В отношении политзаключенного Дмитрия Кубарева возбудили новое уголовное дело

В отношении политзаключенного Дмитрия Кубарева, приговоренного к семи годам колонии усиленного режима, заведено новое уголовное дело, сообщает в телеграм-канале лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».





Рассмотрение апелляционной жалобы Дмитрия должно состояться 18 июня. «Однако за две недели до этого следователь заявил, что Кубареву забыли предъявить обвинение по ч. 2 ст. 295-3 Уголовного кодекса (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ), и возбудили уголовное дело. 18 июня Дмитрия из жодинского изолятора снова переведут в СИЗО-1», — говорится в сообщении.

25-летнего дизайнера Дмитрия Кубарева жестко задержали в Минске 11 августа 2020 года и доставили в СИЗО КГБ, где он подписал явку с повинной, отметили правозащитники.

В квартире Дмитрия прошел обыск, в ходе которого, кроме прочего, изъяли канистры с растворителем и скипидар. Кубарев пояснил, что их он использовал для ремонта квартиры.

24 марта состоялся суд, где его приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. На суде Кубарев вину не признал и заявил о пытках после задержания.

В своем последнем слове он сказал: «Даже за этой клеткой считаю себя более свободным, чем многие люди, сидящие здесь — в погонах, в мундирах и так далее. Я даже не надеюсь, что они меня поймут. Мне остается только гордиться тем, что я сделал, и тем, чего не сделал. Гордиться тем, кем стал и кем не стал вопреки тому, что мне предъявляют».