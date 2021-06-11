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В отношении политзаключенного Дмитрия Кубарева возбудили новое уголовное дело

11.06.2021 16:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В отношении политзаключенного Дмитрия Кубарева, приговоренного к семи годам колонии усиленного режима, заведено новое уголовное дело, сообщает в телеграм-канале лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

В отношении политзаключенного Дмитрия Кубарева возбудили новое уголовное дело

Рассмотрение апелляционной жалобы Дмитрия должно состояться 18 июня. «Однако за две недели до этого следователь заявил, что Кубареву забыли предъявить обвинение по ч. 2 ст. 295-3 Уголовного кодекса (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ), и возбудили уголовное дело. 18 июня Дмитрия из жодинского изолятора снова переведут в СИЗО-1», — говорится в сообщении.

25-летнего дизайнера Дмитрия Кубарева жестко задержали в Минске 11 августа 2020 года и доставили в СИЗО КГБ, где он подписал явку с повинной, отметили правозащитники.

В квартире Дмитрия прошел обыск, в ходе которого, кроме прочего, изъяли канистры с растворителем и скипидар. Кубарев пояснил, что их он использовал для ремонта квартиры.

24 марта состоялся суд, где его приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. На суде Кубарев вину не признал и заявил о пытках после задержания.

В своем последнем слове он сказал: «Даже за этой клеткой считаю себя более свободным, чем многие люди, сидящие здесь — в погонах, в мундирах и так далее. Я даже не надеюсь, что они меня поймут. Мне остается только гордиться тем, что я сделал, и тем, чего не сделал. Гордиться тем, кем стал и кем не стал вопреки тому, что мне предъявляют».

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении политзаключенного Дмитрия Кубарева, приговоренного к семи годам колонии усиленного режима, заведено новое уголовное дело, сообщает в телеграм-канале...
 
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