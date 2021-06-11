Из Минска в Калининград начали летать 15-местные самолеты

Российская авиакомпания «СКОЛ» запустила регулярный рейс по маршруту Калининград — Минск — Калининград.

Рейсы в Минск будут выполняться раз в неделю по пятницам: вылет из Калининграда — в 09:30, прибытие в Минск — в 12:40. Вылет обратно в 14:00, прибытие в Калининград — в 15:10 (везде время указано местное).

Билеты без багажа стоят 259 рублей, с багажом — 311 рублей. Детям вдвое дешевле.

Первый рейс был выполнен на самолете Сessna 208B Grand Caravan, который может перевозить до 13 пассажиров.