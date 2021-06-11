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Из Минска в Калининград начали летать 15-местные самолеты
Источник материала: Навiны
Российская авиакомпания «СКОЛ» запустила регулярный рейс по маршруту Калининград — Минск — Калининград.
Рейсы в Минск
Билеты без багажа стоят 259 рублей, с багажом — 311 рублей. Детям вдвое дешевле.
Первый рейс был выполнен на самолете Сessna 208B Grand Caravan, который может перевозить до 13 пассажиров.
Ранее
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Российская авиакомпания «СКОЛ» запустила регулярный рейс по маршруту Минск — Калининград.
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