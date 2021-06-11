Глава Зала печати Ватикана прокомментировал ситуацию в Беларуси

Святой престол продолжает следить за развитием ситуации в Беларуси, заявил журналистам 11 июня директор пресс-службы Ватикана — Зала печати Святого престола Маттео Бруни.



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«Святой престол продолжает внимательно следить за развитием ситуации в Беларуси и шагами, которые предпринимаются различными заинтересованными субъектами, при этом сохраняя приверженность достижению демократических и мирных путей реализации законных требований белорусского народа», — цитирует Бруни официальный портал Ватикана, передает БелаПАН .

Отмечается, что таким образом глава Зала печати отреагировал на многочисленные просьбы представителей медиа прокомментировать ситуацию в Беларуси.

16 августа 2020 года, спустя неделю после президентских выборов в Беларуси и последовавших за ними протестов против фальсификаций и насилия со стороны силовиков, папа римский Франциск во время воскресной встречи с верующими на молитве «Ангел Господень» обратил внимание на ситуацию в стране.

«Мои мысли направляю к дорогой Беларуси, — цитировал понтифика новостной портал Ватикана. — С большим вниманием слежу за ситуацией, сложившейся после выборов в этой стране. Призываю к диалогу, прекращению насилия, уважению справедливости и права. Вверяю всех белорусов защите Пресвятой Богородицы, Царицы мира».