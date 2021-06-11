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"Аэрофлот" без объяснения причин отменил все рейсы в Вильнюс

11.06.2021 16:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Аэрофлот" отменил все рейсы между Москвой и Вильнюсом (Литва) до конца октября этого года, следует из данных системы бронирования компании.

Ближайший рейс в Вильнюс, на который открыта продажа, запланирован 31 октября, то есть с начала осенне-зимнего расписания.

"Аэрофлот" начал отменять рейсы в Литву после ситуации с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая, в результате которой белорусские силовики задержали журналиста Романа Протасевича. 

После инцидента власти Литвы запретили национальным и иностранным авиакомпаниям совершать полеты в страну через воздушное пространство Беларуси.

До ситуации с Ryanair "Аэрофлот" летал в Вильнюс раз в неделю, по пятницам. В авиакомпании до сих пор не комментировали отмену рейсов. 

Представитель Lietuvos oro uostai - компании, управляющей аэропортами Литвы, - заявлял агентству BNS в начале июня, что "Аэрофлот" отменял рейсы без подробного объяснения причин.
 
Теги: Минск
 
 
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"Аэрофлот" отменил все рейсы между Москвой и Вильнюсом (Литва) до конца октября этого года, следует из данных системы бронирования компании.
 
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