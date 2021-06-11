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Как встречали Тихановскую в канцелярии Меркель и МИД Германии

11.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политик обсудила упрощение визовых процедур для белорусов, особенно тех, кому нужно срочно выехать из страны, и оказание помощи семьям репрессированных.

Как встречали Тихановскую в канцелярии Меркель и МИД Германии

Кроме того, Тихановская предложила сделать более эффективной программу помощи репрессированным студентам и дать им возможность дистанционного образования в немецких университетах. Речь также шла о программах поддержки врачей, рабочих, независимых медиа.

Как встречали Тихановскую в канцелярии Меркель и МИД Германии

Светлану Тихановскую заверили, что Меркель планирует поднимать вопрос Беларуси на саммитах G7 и НАТО, к встрече Байдена с Путиным. Беларусь принципиально стоит в приоритете международной повестки дня и для Германии, и для всего ЕС.

Как встречали Тихановскую в канцелярии Меркель и МИД Германии

Германия также поддерживает работу по запуску международного трибунала, который должен начаться с расследований и сбора материалов.

 
 
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Политик обсудила упрощение визовых процедур для белорусов и оказание помощи семьям репрессированных.
 
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