|
Выскочил из кустов: ребенок попал под машину в Солигорске – видео
11.06.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ДТП произошло вечером накануне, в четверг 10 июня, на улице Козлова областного центра: 32-летний водитель ехал на Volkswagen Sharan по двору, и в какой-то момент прямо под колеса машины из кустов выбежал 7-летний ребенок.
По информации УГАИ УВД Миноблисполкома, в результате происшествия несовершеннолетний получил травмы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ребенок был госпитализирован в Солигорске в результате наезда легкового автомобиля. Смотрите на видео кадры, снятые регистратором.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)