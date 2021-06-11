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Выскочил из кустов: ребенок попал под машину в Солигорске – видео

11.06.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ДТП произошло вечером накануне, в четверг 10 июня, на улице Козлова областного центра: 32-летний водитель ехал на Volkswagen Sharan по двору, и в какой-то момент прямо под колеса машины из кустов выбежал 7-летний ребенок.

По информации УГАИ УВД Миноблисполкома, в результате происшествия несовершеннолетний получил травмы.

 
 
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Ребенок был госпитализирован в Солигорске в результате наезда легкового автомобиля. Смотрите на видео кадры, снятые регистратором.
 
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