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Миллиардер Дерипаска назвал «безумием» укрепление рубля
Источник материала: UDF
Олег Дерипаска
«Безумие с ключевой ставкой и укреплением рубля продолжается», - написал он в своем Telegram-канале в пятницу , комментируя решение ЦБ поднять стоимость займов в третий раз подряд, до годового максимума 5,5% годовых.
По словам бизнесмена, который входит в топ-40 богатейших людей России с состоянием 3,8 млрд долларов (по оценке Forbes), он понял, что лоббисты операций carry-trade (при которых инвесторы вкладывают в валюты с высокой доходностью) «сильнее, чем простые россияне, в нашей политике».
Россияне, по мнению Олега Дерипаски, в массе (75%) выступают за политику слабого рубля. Об этом он писал в своем Telegram 7 ноября, ссылаясь на опрос общественного мнения, проведенный онлайн-платформой Webbankir (его результаты публиковали «Ведомости»).
Согласно исследованию, 56% россиян считают, что ослабление рубля никак не влияет на их материальное положение. Еще 24% сообщили о незначительном ухудшении своих финансов из-за роста курсов доллара и евро.
Заметное ухудшение своей финансовой ситуации из-за девальвации заметили, согласно опросу, только 18%.
Дерипаска, включенный в 2018 году в санкционные списки США, годами критикует ЦБ, выдвигая обвинения от уничтожения миллионов рабочих мест до отказа участвовать в выполнении Указа президента о национальных целях развития.
22 марта Дерипаска заявил, что факторы ускорения инфляции, названные ЦБ, - липовые, правительство Михаила Мишустина надо «спасть», а центробанк - «приструнить, чтобы не позволять ему играть на стороне оппозиции и подталкивать граждан на улицы».
Суть претензий Дерипаски сводится к тому, что кредиты в России слишком дороги, а приоритет контроля над инфляцией, выбранный ЦБ, - «мифический».
Бизнесмен был недоволен, когда ЦБ снижал ставку (называя это «недостаточной мерой»), а когда начал ее повышать - обвинил его в «атаке на доходы граждан».
28 января Дерипаска заявил, что сокращение населения России - это также «печальный итог работы ЦБ».
«Если объективно подходить к анализу сложившейся ситуации в экономике и на финансовом рынке РФ, то ЦБ ставку нужно было снижать до 3%», - писал Дерипаска 22 марта.
Российское промышленное лобби требует дешевых кредитов, забывая напомнить, что это приведет к пропорциональному снижению ставок по вкладам населения, которые уже не покрывают инфляцию, то есть являются отрицательными в реальном выражении.
Деньги граждан в банковской системе медленно сгорают по мере того, как рост цен ускоряется, а рубль обесценивается относительно товарной массы. Но лобби заемщиков предлагает решать проблемы экономики за счет дешевых денег - то есть фактически «за счет граждан, доверяющих свои деньги банкам», отмечает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Но кроме ипотечников и предприятий в России много рядовых вкладчиков, для них главное надежность, и им нужны ставки по депозитам на 2-3% выше уровня инфляции, напоминает Разуваев.
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Ранее бизнесмен был недоволен, когда ЦБ снижал ставку.
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