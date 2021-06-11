ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Миллиардер Дерипаска назвал «безумием» укрепление рубля

11.06.2021 17:19 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Миллиардер Дерипаска назвал «безумием» укрепление рубля
Олег Дерипаска
Повышение ключевой ставки центрального банка и укрепление рубля являются безумием, считает миллиардер Олег Дерипаска.

«Безумие с ключевой ставкой и укреплением рубля продолжается», - написал он в своем Telegram-канале в пятницу , комментируя решение ЦБ поднять стоимость займов в третий раз подряд, до годового максимума 5,5% годовых.

 По словам бизнесмена, который входит в топ-40 богатейших людей России с состоянием 3,8 млрд долларов (по оценке Forbes), он понял, что лоббисты операций carry-trade (при которых инвесторы вкладывают в валюты с высокой доходностью) «сильнее, чем простые россияне, в нашей политике».

Россияне, по мнению Олега Дерипаски, в массе (75%) выступают за политику слабого рубля. Об этом он писал в своем Telegram 7 ноября, ссылаясь на опрос общественного мнения, проведенный онлайн-платформой Webbankir (его результаты публиковали «Ведомости»).

 Согласно исследованию, 56% россиян считают, что ослабление рубля никак не влияет на их материальное положение. Еще 24% сообщили о незначительном ухудшении своих финансов из-за роста курсов доллара и евро.

Заметное ухудшение своей финансовой ситуации из-за девальвации заметили, согласно опросу, только 18%.
Дерипаска, включенный в 2018 году в санкционные списки США, годами критикует ЦБ, выдвигая обвинения от уничтожения миллионов рабочих мест до отказа участвовать в выполнении Указа президента о национальных целях развития.

22 марта Дерипаска заявил, что факторы ускорения инфляции, названные ЦБ, - липовые, правительство Михаила Мишустина надо «спасть», а центробанк - «приструнить, чтобы не позволять ему играть на стороне оппозиции и подталкивать граждан на улицы».

Суть претензий Дерипаски сводится к тому, что кредиты в России слишком дороги, а приоритет контроля над инфляцией, выбранный ЦБ, - «мифический».

Бизнесмен был недоволен, когда ЦБ снижал ставку (называя это «недостаточной мерой»), а когда начал ее повышать - обвинил его в «атаке на доходы граждан».

28 января Дерипаска заявил, что сокращение населения России - это также «печальный итог работы ЦБ».
«Если объективно подходить к анализу сложившейся ситуации в экономике и на финансовом рынке РФ, то ЦБ ставку нужно было снижать до 3%», - писал Дерипаска 22 марта.

Российское промышленное лобби требует дешевых кредитов, забывая напомнить, что это приведет к пропорциональному снижению ставок по вкладам населения, которые уже не покрывают инфляцию, то есть являются отрицательными в реальном выражении.

Деньги граждан в банковской системе медленно сгорают по мере того, как рост цен ускоряется, а рубль обесценивается относительно товарной массы. Но лобби заемщиков предлагает решать проблемы экономики за счет дешевых денег - то есть фактически «за счет граждан, доверяющих свои деньги банкам», отмечает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Но кроме ипотечников и предприятий в России много рядовых вкладчиков, для них главное надежность, и им нужны ставки по депозитам на 2-3% выше уровня инфляции, напоминает Разуваев.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее бизнесмен был недоволен, когда ЦБ снижал ставку.
 
Новости дня
Новости разные
 
Tesla презентовала самый быстрый электрокар в мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by