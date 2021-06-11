Источник материала: UDF



Tesla

РБК

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Tesla презентовала самый быстрый электрокар в мире Разгон до 100 км/ч — всего за 2 секунды. Максимальная скорость — 321 км/ч.

Машина оснащается сразу тремя электрическими моторами. Суммарная мощность автомобиля — 1020 лошадиных сил. Разгон до сотни занимает у электрокара всего 2 секунды. Максимальная скорость — 321 км/ч. Запас хода — 627 километров. Пополнить заряд батарей на 300 км пути можно за 15 минут.Лифтбек Model S, вставший на конвейер в 2012 году и выпускающийся по сей день, пережил программу обновления в конце января 2021 года. Идентичные изменения получил и кроссовер Model X. Главные перемены произошли в салоне машины. Обновленный электрокар получил 17-дюймовый дисплей с разрешением 2200×1300. Благодаря мощному бортовому компьютеру на экране можно поиграть в большинство современных игр.