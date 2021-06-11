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Tesla презентовала самый быстрый электрокар в мире

11.06.2021 17:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Tesla презентовала самый быстрый электрокар в мире
Tesla
Компания Tesla презентовала новую версию обновленного электрокара Model S под названием Plaid. Первые экземпляры уже отправлены клиентам. Цена стартует от 129 990 долларов, пишет РБК.

Машина оснащается сразу тремя электрическими моторами. Суммарная мощность автомобиля — 1020 лошадиных сил. Разгон до сотни занимает у электрокара всего 2 секунды. Максимальная скорость — 321 км/ч. Запас хода — 627 километров. Пополнить заряд батарей на 300 км пути можно за 15 минут.

Лифтбек Model S, вставший на конвейер в 2012 году и выпускающийся по сей день, пережил программу обновления в конце января 2021 года. Идентичные изменения получил и кроссовер Model X. Главные перемены произошли в салоне машины. Обновленный электрокар получил 17-дюймовый дисплей с разрешением 2200×1300. Благодаря мощному бортовому компьютеру на экране можно поиграть в большинство современных игр.
 
 
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Разгон до 100 км/ч — всего за 2 секунды. Максимальная скорость — 321 км/ч.
 
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