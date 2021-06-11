Нацбанк уверяет: курс рубля будет только укрепляться

Источник материала: UDF



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naviny . «Если инфляция в среднесрочном периоде будет выходить за пределы нашего целевого ориентира, наша монетарная политика может быть ужесточена. Это произойдет для того, чтобы не было избыточного давления на валютный рынок», — цитирует чиновницу интернет-газета

«Это будет оказывать дезинфляционное влияние. Ситуация в будущем будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с экспортом, наши торговые отношения с Россией. Если не будет шоков на валютном рынке и мы будем видеть укрепление рубля, это будет снижать инфляционные риски», — предположила Мирончик.

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