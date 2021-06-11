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Донорство крови в Беларуси сделают безвозмездным

11.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Донорство крови в Беларуси сделают безвозмездным. Такой законопроект уже внесен в парламент республики, передает «МИР 24».

Это международная практика. В Беларуси на донорские пункты ежегодно приходят более 90 тысяч человек, многие из которых готовы сдавать кровь бесплатно, для тех, кому она действительно необходима. А сегодня, в День донора, в Минске кровь сдали депутаты, представители общественных объединений и ведомств.

«Общество может считаться гражданским, если каждый человек считает своим долгом помочь другому, кто в этом нуждается. И мы прекрасно понимаем: если кому-то нужна кровь, значит, нужна эритроцитарная масса, мы должны безвозмездно помочь», – сказала председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Людмила Макарина-Кибак.

Отметим, белорусских добровольцев-доноров государство будет поощрять приятными бонусами. Например, компенсирует затраты на питание для восстановления после сдачи крови.



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Теги: Минск
 
 
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Белорусских добровольцев-доноров государство будет поощрять приятными бонусами.
 
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