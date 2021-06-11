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Донорство крови в Беларуси сделают безвозмездным
11.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Это международная практика. В Беларуси на донорские пункты ежегодно приходят более 90 тысяч человек, многие из которых готовы сдавать кровь бесплатно, для тех, кому она действительно необходима. А сегодня, в День донора, в Минске кровь сдали депутаты, представители общественных объединений и ведомств.
Отметим, белорусских добровольцев-доноров государство будет поощрять приятными бонусами. Например, компенсирует затраты на питание для восстановления после сдачи крови.
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Белорусских добровольцев-доноров государство будет поощрять приятными бонусами.
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