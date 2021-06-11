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Выбрали время: МТЗ собрался с промо-туром в США

11.06.2021 17:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минский тракторный завод планирует представить свою технику в США.


фото носит иллюстративный характер

В частности, как сообщает пресс-служба МТЗ, в сентябре это госпредприятие намерено продемонстрировать свои тракторы на местных аграрных выставках.

Планируется показать три модели – BELARUS-952.7, 1025.7 и 1221.7 – с двигателями экологического класса Tier IV Final.

Промотур стартует в штате Иллинойс на специализированном сельскохозяйственном показе Farm Progress Show и продолжится в Северной Дакоте на крупнейшей в аграрной отрасли выставке Среднего Запада Big Iron Farm Show.

Напомним, что с 3 июня США возобновили санкции против 9 беларуских предприятий. Не исключено, что в последствии санкции будут ужесточаться. 

И даже если прямых санкций против МТЗ не последуют, возникают большие сомнения в возможности осуществления таких "амбициозных" планов этого госпредприятия.
 
 
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Минский тракторный завод планирует представить свою технику в США.
 
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