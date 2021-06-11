Выбрали время: МТЗ собрался с промо-туром в США

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сообщает пресс-служба МТЗ, в сентябре это госпредприятие намерено продемонстрировать свои тракторы на местных аграрных выставках. В частности, какпресс-служба МТЗ, в сентябре это госпредприятие намерено продемонстрировать свои тракторы на местных аграрных выставках.





Планируется показать три модели – BELARUS-952.7, 1025.7 и 1221.7 – с двигателями экологического класса Tier IV Final.

Промотур стартует в штате Иллинойс на специализированном сельскохозяйственном показе Farm Progress Show и продолжится в Северной Дакоте на крупнейшей в аграрной отрасли выставке Среднего Запада Big Iron Farm Show.





Напомним, что с 3 июня США возобновили санкции против 9 беларуских предприятий. Не исключено, что в последствии санкции будут ужесточаться.





И даже если прямых санкций против МТЗ не последуют, возникают большие сомнения в возможности осуществления таких "амбициозных" планов этого госпредприятия.