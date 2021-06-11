Лукашенко признался, что в его Администрации некому работать

"Хочу еще один хомут на вас повесить, на Совет Республики, который касается принимаемых нами законов. У меня тут система несколько нарушена, и мне приходится очень много самому этим заниматься. Но один человек всего не уследит", - сказал Лукашенко.





Речь, по его словам, идет о контроле за основными нормотворческими документами.





"Когда-то у меня были люди, которые этим занимались. Сейчас они отсутствуют, поэтому придется Совету Республики и вам лично этим заняться, чтобы мы, не дай Бог, не допустили каких-то ляпов, или кто-то не пропихнул в законодательство того, что сегодня жизнью не востребовано", - отметил он.





"В Совете Республики опытные люди, от производства. Поэтому надо будет создать команду хороших юристов, философов, правоведов и прочих людей, которые будут работать при Совете Республики и важнейшие документы будут "просвечивать" на предмет жизни, жизнеспособности", - цитирует Лукашенко его пресс-служба