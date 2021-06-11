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Лукашенко принял отставку Шеймана

11.06.2021 17:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Управляющий делами президента Виктор Шейман покинул свою должность, которую он занимал с 2013 года.

Лукашенко принял отставку Шеймана

«Ты много раз писал рапорт об уходе в отставку. Я не соглашался с этим. Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни. Я честно благодарен тебе за все, что сделано. Мы найдем время встретиться для того, чтобы я еще раз поблагодарил тебя», — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул первого».

Виктор Шейман является активным сторонником Александра Лукашенко с 1994 года. Работал генпрокурором и главой Администрации президента.

 
 
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Управляющий делами президента Виктор Шейман покинул свою должность, которую он занимал с 2013 года.
 
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