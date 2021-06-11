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Тихановская встречается с руководством МИД Германии и канцелярии Ангелы Меркель

11.06.2021 17:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Тихановская в Берлине встречается с руководством МИД Германии и канцелярии Ангелы МеркельВ рамках трехдневного рабочего визита в Германию Светлана Тихановская встречается в Берлине с руководством Министерства иностранных дел этой страны, канцелярии Ангелы Меркель, а также с представителями основных политических партий и белорусской диаспоры.

Тихановская встречается с руководством МИД Германии и канцелярии Ангелы Меркель
Фото: t.me/tsikhanouskaya

Как сообщает пресс-служба Тихановской, главная цель визита — обсудить правильное реагирование на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и ответ ЕС на эти действия.

Тихановская предложила «сделать более эффективной программу помощи репрессированным студентам и дать им возможность дистанционного образования в немецких университетах». Также обсуждались программы поддержки врачей, рабочих и независимых медиа.

На встрече с представителями МИД Тихановская обсудила темы упрощения визовых процедур, особенно для белорусов, срочно выезжающих из страны, а также оказания помощи семьям репрессированных, в том числе временные реабилитационные программы в Германии после открытия границ.

«Тихановскую заверили, что Меркель планирует поднимать вопрос Беларуси на саммитах G7 и НАТО, к встрече Байдена с Путиным. Беларусь принципиально стоит в приоритете международной повестки дня и для Германии, и для всего ЕС», — говорится в сообщении пресс-службы.

«С сентября Германия занимает жесткую позицию в отношении режима. Главное, чтобы поддержка, оказываемая Германией, реально помогала белорусам. У нас есть полный консенсус, что новые выборы в этом году — это решение кризиса. Я приехала в Берлин, чтобы говорить о конкретных проектах помощи белорусам и настоять на срочных санкциях против режима», — приводит слова Тихановской ее пресс-служба.

 
Теги: Минск
 
 
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Тихановская в Берлине встречается с руководством МИД Германии и канцелярии Ангелы МеркельВ рамках трехдневного рабочего визита в Германию Светлана Тихановская...
 
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