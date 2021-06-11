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Шейман подал в отставку – Лукашенко согласился

11.06.2021 17:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко в ходе рабочей встречи принял отставку Виктора Шеймана, занимающего должность управляющего делами президента.

«Ты много раз писал рапорт об уходе в отставку. Я не соглашался с этим. Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни. Я честно благодарен тебе за все, что сделано. Мы найдем время встретиться для того, чтобы я еще раз поблагодарил тебя", - сказал Лукашенко.

 
 
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Лукашенко в ходе рабочей встречи принял отставку Виктора Шеймана, занимающего должность управляющего делами президента.
 
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