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ЧП на филиале "Атланта" в Барановичах: рабочему раздавило ногу
Источник материала: Партизан
Несчастный случай произошел около 3 часов ночи 11 июня на заводе «Атлант» в кузнечном цехе.
Во время работ по изготовлению поковки, в момент удара молота, из бойка вылетела заготовка и упала кузнецу на ногу, сообщает «
В результате инцидента мужчине (1962 г.р.) размозжило стопу. Он был доставлен в травматологическое отделение городской больницы, где ему сделали операцию. Сейчас пострадавший находится в средне-тяжелом состоянии.
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Несчастный случай произошел около 3 часов ночи 11 июня на заводе «Атлант» в кузнечном цехе.
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