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"Не дай бог нам с тобой еще взять автомат в руки" Лукашенко отправил в отставку Шеймана

11.06.2021 18:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Если быть точнее, то, по официальной версии, Шейман давно просился в отставку сам

"Не дай бог нам с тобой еще взять автомат в руки" Лукашенко отправил в отставку Шеймана
Сегодня во время рабочей встречи Лукашенко принял отставку Виктора Шеймана. 

"Ты много раз писал рапорт об уходе в отставку. Я не соглашался с этим. Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни. Я честно благодарен тебе за все, что сделано. Мы найдем время встретиться для того, чтобы я еще раз поблагодарил тебя", сопроводил информацию об отставке телеграм-канала "Пул первого" цитатой Лукашенко.

Позже госагентство БелТА сообщило подробности встречи Лукашенко и Шеймана.

"Я понимаю, что и семья, и дети, и много-много еще вопросов. Поэтому я согласен с твоей новой страницей в жизни, скажу так. Но очень бы попросил не уходить далеко (и вообще не отходить от государства) и подставить плечо там, где это нужно будет. Как ты всегда это делал", - заявил Лукашенко.

"Пока бы очень попросил взять на себя, как всегда было, Кубу, Венесуэлу и те "хвосты" в Африке, пока ты не передал правительству. Прошу это оставить за собой, пока я не определю, кто будет дальше этим заниматься. Ну и еще раз говорю: далеко не уходи. Видишь, какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну. Ситуация непростая", - добавил Лукашенко.

Следует отметить, что Виктор Шейман - единственный из соратников Лукашенко, кто был с ним еще с "допрезиденской эпохи". Также как и Лукашенко, он был депутатом Верховного Совета Республики Беларусь XII-го созыва (1990-1994), в 1994 году руководил предвыборной кампанией Лукашенко и после этого, можно сказать, они не расставались.

После прихода Лукашенко к власти Шейман был назначен государственным секретарем вновь созданной тогда структуры - Совета Безопасности (1994-2000 и 2006-2008), после генеральным прокурором (2000-2004), главой Администрации президента (2004-2006).

Управляющим делами президента, то есть ответсвенным за огромные потоки финансов, он был назначен 21 января 2013 года. А до этого занимал должность помощника Лукашенко по особым поручениям.

В свое время Шеймана часто называли "серым кардиналом" при Лукашенко.

Международные правозащитные структуры утверждают, что именно он в свое время был организатором так называемых "эскадронов смерти", которым приписываются убийства лидеров организованной преступности, руководителей оппозиции и оператора российского телеканала ОРТ Дмитрия Завадского

В апреле 2006 года по подозрениям в участии в фальсификациях президентских выборов Виктору Шейману был запрещен въезд в США и страны Евросоюза. С тех пор он всегда находился в этом списке.
 
 
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Если быть точнее, то, по официальной версии, Шейман давно просился в отставку сам
 
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