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Тышкевич: Зачем и как Лукашенко шантажирует ЕС мигрантами?

11.06.2021 18:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Литвы всё более активно говорят о надвигающемся «кризисе с мигрантами». При этом в качестве виновника проблемы указывают на официальный Минск.

Тышкевич: Зачем и как Лукашенко шантажирует ЕС мигрантами?
Действительно, количество нелегальных мигрантов, попавших на территорию Литвы в первые месяцы 2021 года уже в разы превосходит число таковых за весь 2020 год: по данным службы охраны госграницы на начало июня речь шла о 312 задержанных. За весь прошлый год таковых было всего лишь 84 человека. 

Пункт содержания мигрантов в г. Пабраде, рассчитанный на 240 человек уже переполнен. Власти начали сооружение временного палаточного городка на 350 мест. Но и этих площадей может оказаться мало уже к августу 2021. 

Аналитик Игорь Тышкевич пытается разобраться, что происходит.
 
Теги: Минск
 
 
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Власти Литвы всё более активно говорят о надвигающемся «кризисе с мигрантами». При этом в качестве виновника проблемы указывают на официальный Минск.
 
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