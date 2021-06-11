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Шендерович: «Ну да: усы, отсутствие образования, презрение к демократии, — но нельзя же не видеть очевидных различий?»

11.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Госдума приняла законопроект, запрещающий ставить знак равенства между действиями СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Известный публицист — о принципиальной разнице двух диктаторов — Гитлера и Сталина.

Наконец-то! Очень правильный получился закон, призванный наконец навести порядок в наших подуставших мозгах, а то — сколько можно было смешивать воедино Сталина и Гитлера? — пишет Виктор Шендерович.

Ну да: усы, отсутствие образования, презрение к демократии, раздел Польши, — но нельзя же не видеть очевидных различий? И во время Второй мировой, и вообще…

Нацисты строили национал-социализм, а мы коммунизм, сечете? И у них был тысячелетний рейх, а у нас безразмерное светлое будущее, а это же совсем другое дело!

Подлец Гитлер проповедовал превосходство арийской расы и уничтожал только евреев, черных и цыган, а Сталин был интернационалист – и пускал под нож, по обстоятельствам, самые разные народы, от крымских татар до эстонцев, причем исключительно в интересах трудящихся! Чувствуете разницу?

Геев, свидетелей Иеговы и прочих ненормативных в СССР, конечно, тоже прессовали, но нацисты это делали как звери, в рамках своей человеконенавистнической идеологии, а мы - по-братски, в процессе строительства коммунизма. 

Коммунистов, впрочем, Сталин убил больше, чем Гитлер, – ну так получилось. У Гитлера просто не было их столько.

Чувствуете различие?

И у нацистов, и у нас уничтожение людей было поставлено на промышленную основу, но в Советском Союзе это дело было устроено гораздо многообразнее, в чем проявились наша духовность и талант народа! Немцы так и не смогли додуматься до того, чтобы топить человека в нечистотах или отдавать его на съедение гнусу. И уж если казнили, так казнили, и так и писали потом в документах: казнен. А наши отечественные «десять лет без права переписки» и смерть задним числом от инфаркта – это же совсем другое дело, смешно даже сравнивать! 

Кроме того, гестапо, как известно, пытало людей, чтобы они сказали правду, а НКВД требовало лжи. И где вы видите сходство? 

Ихнего Рема, конечно, тоже убивали свои, как и нашего Троцкого, - но неужели мы не отличим длинные ножи от ледоруба?  И неужели позволим заморочить себе голову аннексиями соседних земель по просьбам трудящихся, возвращениями в родную гавань и Олимпиадами в рамках операции прикрытия? Нет-нет, это не имеет к нам никакого отношения, даже не напоминайте. Это всё исключительно нацизм!

Конечно: «большой стиль», демагогия, презрение к интеллекту, ненависть к Америке, борьба с сионизмом… Похожего, действительно, много, но нельзя же притягивать за уши! Нельзя же вот так, чохом, ставить в один ряд Геббельса и Гостелерадио СССР! Да при Геббельсе и телевидения никакого не было…

Наконец, нацистская Германия существовала только двенадцать лет, а Советский Союз – вшестеро дольше.

И никто его не победил.

Флаг только поменяли, так и живем. 

Это, пожалуй, самая принципиальная разница.

 
 
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