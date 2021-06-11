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Лукашенко принял отставку Шеймана. «Говорю: далеко не уходи»

11.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Александр Лукашенко отпустил управделами с условием, что тот вернется, если понадобиться защищать страну, и станет с ним под автомат.

Лукашенко принял отставку Шеймана. «Говорю: далеко не уходи»

Отставку Шеймана правитель прокомментировал следующим образом:

— Ты много раз писал рапорт об уходе в отставку. Я не соглашался с этим. Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни, — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба. — Я, честно, благодарен тебе за все, что сделано. Мы найдем время встретиться для того, чтобы я еще раз поблагодарил тебя.

В центре внимания были вопросы, которые курирует Управление делами президента. Ранее по поручению Лукашенко Виктор Шейман изучал состояние дел в Оршанском районе и на предприятиях региона.

Лукашенко пообещал Шейману «предложить этим летом несколько вариантов работ», а пока взять на себя Кубу, Венесуэлу и «хвосты в Африке».

Лукашенко принял отставку Шеймана. «Говорю: далеко не уходи»

— Ну и еще раз говорю: далеко не уходи. Видишь, какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну. Ситуация непростая, — сказал Лукашенко.

 
 
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Александр Лукашенко отпустил управделами с условием, что тот вернется, если понадобиться защищать страну, и станет с ним под автомат.
 
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