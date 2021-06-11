|
Лукашенко принял отставку Шеймана. «Говорю: далеко не уходи»
11.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Александр Лукашенко отпустил управделами с условием, что тот вернется, если понадобиться защищать страну, и станет с ним под автомат.
Отставку Шеймана правитель прокомментировал следующим образом:
— Ты много раз писал рапорт об уходе в отставку. Я не соглашался с этим. Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни, — цитирует слова Лукашенко его
В центре внимания были вопросы, которые курирует Управление делами президента. Ранее по поручению Лукашенко Виктор Шейман изучал состояние дел в Оршанском районе и на предприятиях региона.
Лукашенко пообещал Шейману «предложить этим летом несколько вариантов работ», а пока взять на себя Кубу, Венесуэлу и «хвосты в Африке».
— Ну и еще раз говорю: далеко не уходи. Видишь, какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну. Ситуация непростая, — сказал Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко отпустил управделами с условием, что тот вернется, если понадобиться защищать страну, и станет с ним под автомат.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)