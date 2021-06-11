«Не дай бог нам с тобой еще взять автомат в руки». Лукашенко рекомендовал Шейману далеко не уходить

11 июня Александр Лукашенко принял отставку давнего соратника, управделами президела Виктора Шеймана.





Лукашенко сказал Шейману, что сможет предложить ему летом «несколько вариантов работ», а пока рекомендовал взять на себя Кубу, Венесуэлу и «хвосты в Африке», передает «Пул Первого».

«Ну и еще раз говорю: далеко не уходи. Видишь, какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну. Ситуация непростая», — сказал Лукашенко.