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«Не дай бог нам с тобой еще взять автомат в руки». Лукашенко рекомендовал Шейману далеко не уходить
Источник материала: Навiны
11 июня Александр Лукашенко
Лукашенко сказал Шейману, что сможет предложить ему летом «несколько вариантов работ», а пока рекомендовал взять на себя Кубу, Венесуэлу и «хвосты в Африке», передает «Пул Первого».
«Ну и еще раз говорю: далеко не уходи. Видишь, какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну. Ситуация непростая», — сказал Лукашенко.
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