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«Самые вроде бы продвинутые, богатенькие — где они оказались?» Лукашенко высказался об айтишниках
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
«Мы создавали IT-парк: «Ах, надо, ах, хорошо!» — сказал он. — Да, он сыграл свою роль. Мы очень благодарны всем тем, кто работал и работает в IT-парке. Мы смогли, оттолкнувшись от них, сегодня иметь айтишников по всей стране: они уже и на производстве, и в Министерстве обороны, и в Академии наук и так далее».
«Но мы многие процессы там упустили. И что получили: самые вроде бы продвинутые, самые богатенькие и обеспеченные — где они оказались?
Второй пример — индивидуальные предприниматели. Бывшее правительство тут бегало, кричали «Ай-ай-ай» и «Ой-ой-ой». И что мы получили? Это нам уроки».
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Досталось от него и индивидуальным предпринимателям.
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