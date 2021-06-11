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Виктор Шейман. Фото: president.gov.by

«Ты много раз писал рапорт об уходе в отставку. Я не соглашался с этим. Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни, - сказал Александр Лукашенко. - Я, честно, благодарен тебе за все, что сделано. Мы найдем время встретиться для того, чтобы я еще раз поблагодарил тебя».

«Я понимаю, что и семья, и дети, и много-много еще вопросов. Поэтому я согласен с твоей новой страницей в жизни, скажу так. Но очень бы попросил не уходить далеко (и вообще не отходить от государства) и подставить плечо там, где это нужно будет. Как ты всегда это делал, - подчеркнул Лукашенко. - Пока бы очень попросил взять на себя, как всегда было, Кубу, Венесуэлу и те "хвосты" в Африке, пока ты не передал правительству. Прошу это оставить за собой, пока я не определю, кто будет дальше этим заниматься. Ну и еще раз говорю: далеко не уходи. Видишь, какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну. Ситуация непростая».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Правая рука» Лукашенко подал в отставку Его уже более 20 лет подозревают в причастности к политическим убийствам.

Он отметил, чтоимеет большой жизненный опыт: с молодого лейтенанта, который прошел Афганистан, он вырос до генерал-полковника. Это самое высокое воинское звание в Беларуси, и Шейман сегодня единственный, кто носит эти генеральские погоны, числясь на службе у государства.Шейман — один из наиболее близких и верных соратников Александра Лукашенко. Он был в его команде с 1994 года. Занимал различные государственные посты. В последние годы возглавлял Управление делами Администрации Президента.Шейман подозревается международным сообществом в причастности к убийству оппонентов белорусских властей в 1999 году – бывшего министра внутренних дел, бывшего председателя ЦИКи бизнесмена. Тогда он занимал должность Государственного секретаря Совета безопасности Беларуси.