Шейман ушел в отставку

Управляющий делами Александра Лукашенко Виктор Шейман подал в отставку, и она была принята, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Ты много раз писал рапорт об уходе в отставку. Я не соглашался с этим. Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни. Я честно благодарен тебе за все, что сделано. Мы найдем время встретиться для того, чтобы я еще раз поблагодарил тебя», - сказал Лукашенко, принимая отставку.

Он попросил Шеймана «не уходить далеко и вообще не отходить от государства», сказал, что предложит несколько вариантов работы со временем.

«Далеко не уходи. Видишь, какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну. Ситуация непростая», - сказал Лукашенко.

А еще попросил «взять на себя, как всегда было, Кубу, Венесуэлу и те хвосты, скажем так в Африке, пока ты не передал правительству».