«Самые вроде бы продвинутые, богатенькие — где они оказались?» Лукашенко высказался об айтишниках

Источник материала: Салiдарнасць

Александр Лукашенко снова негативно высказался о ПВТ и частных предпринимателях.

— Мы создавали IT-парк: «Ах, надо, ах, хорошо!» — заявил на совещании по изменениям в Гражданский кодекс. — Да, он сыграл свою роль. Мы очень благодарны всем тем, кто работал и работает в IT-парке. Мы смогли, оттолкнувшись от них, сегодня иметь айтишников по всей стране: они уже и на производстве, и в Министерстве обороны, и в Академии наук и так далее.

Лукашенко считает, что «многие процессы там упустили».

— И что получили: самые вроде бы продвинутые, самые богатенькие и обеспеченные — где они оказались? Второй пример — индивидуальные предприниматели. Бывшее правительство тут бегало, кричали «Ай-ай-ай» и «Ой-ой-ой». И что мы получили? Это нам уроки.