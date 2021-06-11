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«Самые вроде бы продвинутые, богатенькие — где они оказались?» Лукашенко высказался об айтишниках
11.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Александр Лукашенко снова негативно высказался о ПВТ и частных предпринимателях.
— Мы создавали IT-парк: «Ах, надо, ах, хорошо!» —
Лукашенко считает, что «многие процессы там упустили».
— И что получили: самые вроде бы продвинутые, самые богатенькие и обеспеченные — где они оказались? Второй пример — индивидуальные предприниматели. Бывшее правительство тут бегало, кричали «Ай-ай-ай» и «Ой-ой-ой». И что мы получили? Это нам уроки.
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Александр Лукашенко снова негативно высказался о ПВТ и частных предпринимателях.
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