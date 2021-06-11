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«Самые вроде бы продвинутые, богатенькие — где они оказались?» Лукашенко высказался об айтишниках

11.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Александр Лукашенко снова негативно высказался о ПВТ и частных предпринимателях.

— Мы создавали IT-парк: «Ах, надо, ах, хорошо!» — заявил на совещании по изменениям в Гражданский кодекс. — Да, он сыграл свою роль. Мы очень благодарны всем тем, кто работал и работает в IT-парке. Мы смогли, оттолкнувшись от них, сегодня иметь айтишников по всей стране: они уже и на производстве, и в Министерстве обороны, и в Академии наук и так далее.

Лукашенко считает, что «многие процессы там упустили».

— И что получили: самые вроде бы продвинутые, самые богатенькие и обеспеченные — где они оказались? Второй пример — индивидуальные предприниматели. Бывшее правительство тут бегало, кричали «Ай-ай-ай» и «Ой-ой-ой». И что мы получили? Это нам уроки.

 
 
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Александр Лукашенко снова негативно высказался о ПВТ и частных предпринимателях.
 
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